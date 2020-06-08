«Танцюючий мільйонер» зняв відеоекскурсію по своєму маєтку L’Eremita

Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
“Я хотів би вам показати трохи L’Eremita”, – написав він.
Відео бізнесмен супроводжував титрами, в яких зазначив, що все життя працював, щоб втілити свої дитячі мрії в життя.
“Я мріяв про такий будинок з дитинства”, – зізнався Ваккі
У фіналі він показав свою вагітну дівчину – модель Шерон Фонсеку.
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I wanted to share with you a little bit of L’Eremita…❤️ @sharfonseca #gvlifestyle
Нагадаємо, Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він, не дивлячись на свої роки, бадьоро танцює зі своєю молодою дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна. У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.
Джанлука зустрічається з Шерон з 2018 року і, звісно, записує разом із подругою танцювальні відео.
- Італійський підприємець, відомий як “танцюючий мільйонер”, Джанлука Ваккі (Gianluca Vacchi) станцював на підборах.