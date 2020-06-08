«Танцюючий мільйонер» зняв відеоекскурсію по своєму маєтку L’Eremita

52-річний італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, відомий як "танцюючий мільйонер", показав свій будинок і територію навколо нього.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

“Я хотів би вам показати трохи L’Eremita”, – написав він.

Відео бізнесмен супроводжував титрами, в яких зазначив, що все життя працював, щоб втілити свої дитячі мрії в життя.

“Я мріяв про такий будинок з дитинства”, – зізнався Ваккі

У фіналі він показав свою вагітну дівчину – модель Шерон Фонсеку.

Нагадаємо, Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він, не дивлячись на свої роки, бадьоро танцює зі своєю молодою дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна. У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.

Джанлука зустрічається з Шерон з 2018 року і, звісно, записує разом із подругою танцювальні відео.