Covid-19 Україна

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«Танцюючий мільйонер» зняв відеоекскурсію по своєму маєтку L’Eremita

52-річний італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, відомий як "танцюючий мільйонер", показав свій будинок і територію навколо нього.

Понеділок, 8 червня 2020, 20:04

Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

“Я хотів би вам показати трохи L’Eremita”, – написав він.

Відео бізнесмен супроводжував титрами, в яких зазначив, що все життя працював, щоб втілити свої дитячі мрії в життя.

“Я мріяв про такий будинок з дитинства”, – зізнався Ваккі

У фіналі він показав свою вагітну дівчину – модель Шерон Фонсеку.

 

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I wanted to share with you a little bit of L’Eremita…❤️ @sharfonseca #gvlifestyle

Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Нагадаємо, Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він, не дивлячись на свої роки, бадьоро танцює зі своєю молодою дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна. У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.

Джанлука зустрічається з Шерон з 2018 року і, звісно, записує разом із подругою танцювальні відео.

Теги: Джанлука Вакки, миллионер, танцы

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