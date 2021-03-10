Оксамитові вечірні тапочки, які носив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчілль (1874-1965), продали на аукціоні за 39 тис. фунтів стерлінгів ($54,2 тис.).

Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку Bellmans.

Тапочки-туфлі зроблені з темно-синього оксамиту, на них золотою ниткою вишиті ініціали WSC. Відзначається, що Черчілль часто носив їх під час свого другого терміну на чолі уряду.

Ім’я покупця не розголошується, відомо тільки, що покупцем виступив приватний британський колекціонер.

Оціночна вартість тапочок експрем’єра, який, згідно з різними опитуваннями в Сполученому Королівстві, визнаний одним з найбільших британців за всю історію, становила 10-15 тис. фунтів стерлінгів ($ 14-21 тис.).

Також з молотка за 18,3 тис. фунтів стерлінгів ($ 25,4 тис.) продали келих для бренді приблизно 1960, який теж належав Черчіллю. Його попередня вартість становила 7-10 тис. фунтів стерлінгів ($ 10-14 тис.).