Про це повідомляє видання Variety.

Про придбання кінотеатру Квентін Тарантіно розповів в подкасті Armchair Expert.

Це другий кінотеатр, куплений режисером. У власності Тарантіно також числиться кінозал New Beverly, побудований в 1929 році. Там показують фільми, зняті на 35- і 18-міліметрову плівку. У червні кінотеатр відкрився вперше після пандемії.

“Я купив Vista на Сансет. Можливо, ми відкриємо його приблизно до Різдва. І знову: тільки кіно. Це не буде кінотеатр зі старими фільмами. Ми будемо показувати нові фільми, які виходять на екрани, якщо нам дадуть плівкові копії. Це не буде схоже на New Beverly. В New Beverly своя атмосфера”, – пояснює режисер.

Глядачам Vista будуть доступні сеанси з новинками, на відміну від New Beverly на 300 місць, який працює як ретрокінотеатр.

“Vista – це щось на зразок перлини корони. Ми будемо показувати старі фільми, але це буде схоже на ангажемент на чотири ноч”, – коментує режисер.

Раніше Vista Theatre був закритий у зв’язку з пандемією.

Кінотеатр Vista – пам’ятка Лос-Анджелеса. З 1923 року він розташовується на перетині бульварів Сансет і Голлівуд в районі Лос-Феліс, який привертає початківців і вже відомих представників творчих професій. Vista не раз з’являвся в популярних голлівудських фільмах – від “Ангелів Чарлі” до “Ла-Ла Ленда”. До 1950 року в ньому показували сімейні фільми і водевілі. Потім був період, коли проводилися сеанси тільки іноземних художніх фільмів, а в 1970-е з нього зробили порнокінотеатр. Спочатку в залі було 800 місць, але в кінці 1990-х після ремонту він став приймати не більше 400 глядачів. Як і багато старовинних кінотеатрів, Vista був тематичним: в ньому панувала атмосфера Стародавнього Єгипту, натхненна відкриттям гробниці Тутанхамона.