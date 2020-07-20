Про це вона заявила під час онлайн-ефіру з українським клубом мам X-Mothers.
“Ми вдома з сином часом ходимо голі. Ми спимо голі, вранці прокинулися, пішли чистити зуби, а потім вже одягаємося. Син уже звик бачити голе тіло. Ми з кумою беремо його в баню, у нього немає якогось ненормального відносини, він все знає, все бачив”, – сказала співачка.
Вона розповіла, що може перед сином запросто вранці з’явитися оголеною.
“Я можу голою прийти вранці у ванну і почистити зуби. Як дитина буде ставитися, якщо ви будете йому говорити:”Не ходи голим, одягнися!”. Він буде думати, що він негарний, і йому потрібно заховати своє тіло”, – вважає TAYANNA.
Співачка зізналася, що сама довгий час відчувала комплекси.
“Я до 25 років думала, що Бог мене покарає за те, що я ходжу голою по квартирі. Але Боженька нас такими створив, нема чого соромитися”, – говорить артистка.
Вона впевнена, що таке ставлення – це пережитки радянського минулого. Артистка вважає, що хлопчики повинні бачити голе тіло до 7-8 років, щоб потім у них не було психологічного шоку.
“Якщо заборонити дитині дивитися на голих жінок, вони потім стануть збоченцями. Потрібно з дитинства прищеплювати секс-культуру, розповідати про тіло і секс”, – резюмувала Решетняк.
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В онлайн-ефірі X-Mothers співачка і телеведуча Tayanna, відповідаючи на питання про свою нещодавну відверту фотосесію для чоловічого журналу зробила неочікуване зізнання, що вона з сином ходить вдома гола. ⠀ «Ми вдома з сином ходимо голі. Ми спимо голі, він звик бачити голе тіло. Ми з кумою беремо його до бані, в нього не має якогось не нормального відношення, тому що він вже все знає, все бачив. ⠀ Для нас нормально, що я можу голою пройти зранку до ванної почистити зуби, – зізналася співачка. ⠀ Як дитина буде себе сприймати, якщо ви будете говорити: “Не ходи голий, одягнись!”. Дитина буде думати, що вона некрасива, тому їй потрібно ховати своє тіло. ⠀ В нашій культурі голе тіло під анафемою. Це пережитки радянських часів. Ти побачив голе тіло і тобі вже огидно. ⠀ Але чому тобі має бути бридко? Раніше великі творці цього світу Мікеланджело, Рафаель малювали голі тіла. ⠀ Ми прийшли в цей світ голими. В ході еволюції придумали одяг, щоб ми не мерзли, а зараз це інструмент для самовираження. ⠀ Чому до тіла таке відношення? Хлопчики мають бачити голе тіло до 7-8 років, щоб потім не було психологічного шоку. Якщо забороняти дитині дивитися на голих жінок, вони потім стануть збоченими. Треба з дитинства прививати секс культуру, розповідати про тіло та секс. ⠀ Я до 25 років думала, що Бог мене покарає через те, що я ходжу гола по квартирі. Боженька нас такими створив, немає чого стидитися». ⠀ Що ви думаєте стосовно цього? Коли треба починати сексуальне виховання?
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