Відома українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я - Тетяна Решетняк) приголомшила відвертим зізнанням. Вона розповіла, що ходить вдома оголеною разом з 6-річним сином.

Про це вона заявила під час онлайн-ефіру з українським клубом мам X-Mothers.

“Ми вдома з сином часом ходимо голі. Ми спимо голі, вранці прокинулися, пішли чистити зуби, а потім вже одягаємося. Син уже звик бачити голе тіло. Ми з кумою беремо його в баню, у нього немає якогось ненормального відносини, він все знає, все бачив”, – сказала співачка.

Вона розповіла, що може перед сином запросто вранці з’явитися оголеною.

“Я можу голою прийти вранці у ванну і почистити зуби. Як дитина буде ставитися, якщо ви будете йому говорити:”Не ходи голим, одягнися!”. Він буде думати, що він негарний, і йому потрібно заховати своє тіло”, – вважає TAYANNA.

Співачка зізналася, що сама довгий час відчувала комплекси.

“Я до 25 років думала, що Бог мене покарає за те, що я ходжу голою по квартирі. Але Боженька нас такими створив, нема чого соромитися”, – говорить артистка.

Вона впевнена, що таке ставлення – це пережитки радянського минулого. Артистка вважає, що хлопчики повинні бачити голе тіло до 7-8 років, щоб потім у них не було психологічного шоку.

“Якщо заборонити дитині дивитися на голих жінок, вони потім стануть збоченцями. Потрібно з дитинства прищеплювати секс-культуру, розповідати про тіло і секс”, – резюмувала Решетняк.