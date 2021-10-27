Про це вона повідомила в Instagram.

“Взяти камеру й дізнатися, як вона працює, – це те, що надихає найбільше серед усього, що я дізналася в умовах ізоляції”, – поділилася акторка.

Вотсон додала, що раніше вона була вважала найчарівнішим і найзахопливішим стати чиєюсь музою, але її погляди змінилися.

“Звичайно ж, як жінки, ми надихаємо… Але це щось інше – мати можливість розповісти свою історію та історію інших людей”, – підсумувала зірка.

Також акторка поділилася серією світлин з відеокамерою.

Фото: Emma Watson/Instagram

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