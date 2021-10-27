Про це вона повідомила в Instagram.
“Взяти камеру й дізнатися, як вона працює, – це те, що надихає найбільше серед усього, що я дізналася в умовах ізоляції”, – поділилася акторка.
Вотсон додала, що раніше вона була вважала найчарівнішим і найзахопливішим стати чиєюсь музою, але її погляди змінилися.
“Звичайно ж, як жінки, ми надихаємо… Але це щось інше – мати можливість розповісти свою історію та історію інших людей”, – підсумувала зірка.
Також акторка поділилася серією світлин з відеокамерою.
- Раніше зірка фільмів про “Гаррі Поттера” Том Фелтон відверто розповів, чи пов’язують його романтичні стосунки із колегою по зйомках Еммою Вотсон.