Відповідний допис вона опублікувала в Instagram.

Тейлор Свіфт написала і зняла короткометражний фільм для 10-хвилинної версії пісні All Too Well.

Стрічка вийде того ж дня, що й альбом співачки “Red (Taylor’s Version)” — перезаписана четверта студійна робота Свіфт.

У відео мають з’явитися зірка стрічок “Нескінченність” та “Той, що біжить лабіринтом” Ділан О’Браєн та акторка Седі Сінк, відома за роллю в серіалі “Дивні дива”.

30-секундний тизер показує автівку, що їде сільською дорогою восени.

“12 листопада. Запам’ятай це”, — зазначила співачка в описі відео.