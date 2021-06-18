Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. “Наступний альбом, який я випущу, — це моя версія Red”, — написала вона.

“Це буде перший раз, коли ви почуєте всі 30 пісень, які мали вийти в альбомі. Одна з них триває десять хвилин”, — додала співачка.

Розширена версія альбому вийде 19 листопада. Перша версія альбому була випущена в США у жовтні 2012 року. Red отримав номінації “Альбом року” і “Найкращий кантрі-альбом” на церемонії вручення премії “Ґреммі” у 2014 році. Він також був поміщений у списки кращих альбомів 2010-х і займає 99 місце в списку Rolling Stone “500 найкращих альбомів усіх часів”.