Про це повідомляє Billboard.

Всього за три дні продажу вінілової платівки “Evermore” вже побитий попередній рекорд в 40 000 копій, який належав Jack White ‘s “Lazaretto” в 2014 році.

Спочатку “Evermore” був випущений в грудні, але його вінілове видання вийшло тільки 28 травня.

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Реліз “Evermore” став повною несподіванкою, оскільки лише в липні 2020 року Свіфт представила альбом “Folklore”.

Співачка назвала “Evermore” продовженням пластинки “Folklore”.

“Простіше кажучи, ми просто не могли перестати писати пісні. Якщо спробувати висловитися поетичніше, було таке відчуття, що ми стоїмо на краю лісу з “Folklore” і перед нами вибір: повернути і повернутися або вирушити далі в нетрі цієї музики. Ми вирішили заглянути глибше. Я ніколи не робила такого раніше. Я завжди розглядала альбоми як разові епохи і переходила до планування наступної після релізу чергового альбому. Але з “Folklore” відбулося щось інше “, – зазначила Тейлор Свіфт.