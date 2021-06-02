Про це повідомляє американський розважальний сайт Collider.

У фільмі також зіграють Марго Роббі, Крістіан Бейл, Джон Девід Вашингтон, Рамі Малек, Зої Салдана, Аня Тейлор-Джой, Кріс Рок, Майк Майерс і Роберт Де Ніро. Крім того, в стрічці з’являться Майкл Шеннон, Тімоті Оліфант, Андрія Райзборо, Маттіас Шенертс і Алессандро Нівола. Режисер картини – Девід О. Расселл.

Сюжет фільму і подробиці виробництва творці поки тримають у секреті, але відомо, що картина буде костюмною – її дія розгорнеться у минулому.

Яка саме роль дістанеться Свіфт теж не повідомляється.

Для співачки фільм стане не першою акторською роботою – раніше вона брала участь в “кішки” (“Cats”), “присвяченому” (“The Giver”) і “Дні Святого Валентина” (“Valentine’s Day”). Також Свіфт озвучила одного з персонажів мультфільму “Лоракс” і знялася в декількох документальних проєктах.