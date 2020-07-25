Тейлор Свіфт випустила свій 8-й студійний альбом

Про це вона повідомила в своєму Twitter-акаунті.
В альбом увійшли 16 пісень, які, за словами співачки, вона записала в повній ізоляції.
In isolation my imagination has run wild and this album is the result. I’ve told these stories to the best of my ability with all the love, wonder, and whimsy they deserve. Now it’s up to you to pass them down. folklore is out now: https://t.co/xdcEDfithq
📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/vSDo9Se0fp
— Taylor Swift (@taylorswift13) July 24, 2020
У записі альбому взяли участь Аарон і Брюс Десснери з The National, Джастін Вернон з Bon Iver, Джек Антонофф, Уилльям Бауер та інші.
Крім того, Тейлор також випустила новий кліп під назвою Cardigan.
- Раніше Тейлор Свіфт отримала дозвіл від свого екс-лейбла Big Machine дозвіл на виконання своїх старих пісень на церемонії AMA Awards.