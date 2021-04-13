Телеведуча Еллен Дедженерес продала свій розкішний дім у Беверлі-Гіллз, – фото

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Знаменитість купила елітний особняк два роки тому у фронтмена Maroon 5 Адама Левіна за майже 45 мільйонів доларів. Однак вона планувала продати нерухомість за ще більші гроші.

Приблизно місяць тому зірка разом із дружиною Поршею де Россі хотіли продати дім площею у 10 тисяч квадратних метрів за 53,5 мільйона доларів. Проте дім купили за 47 мільйонів доларів.

Телеведуча зізналася, що продала будинок, оскільки вона дуже зайнята зніманням власного шоу, тому майже не проводила час у Лос-Анджелесі.

Зараз вона із дружиною живе у Монтесіто (штат Каліфорнія).

Новими власниками маєтку стали Брайан Лейн і Боб Сафаї з Madison Residential. За колосальні 47 мільйонів доларів вони отримали розкішний особняк, покритий плющем, з басейном у курортному стилі, кухнею на відкритому повітрі, каміном, баром, тренажерним залом, спа-центром та гостьовим будинком.

Також на території маєтку є професійний тенісний корт, оскільки колись будинком володів легендарний тенісист Піт Сампрас.