Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Олені Філоновій 36 років, вона киянка.

“Мене офіційно зареєстрували кандидатом в мери Києва… Я покажу всі підводні камені та скелети в шафі кожного кандидата”, – сказала вона.

Переглянути цей допис в Instagram ЭТО НЕ ШУТКА! Всё официально! 💛💙 Допис, поширений Elena Filonova (@efilonova) 30 Вер 2020 р. о 9:58 PDT



Олена Філонова брала участь в телепроєктах: “Хто проти блондинок?”, “Я — герой”, “Співай, якщо зможеш”, “Зроби мені смішно”, “Пакуй валізи”, “Піраньї”. Вона також була ведучою 9−11 сезонів “Ревізора”.

В Instagram Філонова має 782 тис. підписників.

Раніше у відеозверненні телеведуча розповіла про своє рішення йти в мери: “Я хочу, щоб ви подивилися на мене з іншого боку, і не сприймали мене, як людину, у якої не вистачить сил змінити щось на краще. Я не кажу, що я йду [в мери] одна зі своїми якимись правилами. Зі мною йде команда людей, які в цьому розбираються. Так, моїх знань, можливо, в чомусь, десь може не вистачати на даний момент, але я готова теж зробити”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elena Filonova (@efilonova) 20 Вер 2020 р. о 11:05 PDT

Олена Філонова балотується від нової партії “Разом сила”, серед засновників якої рух “АвтоЄвроСила”.