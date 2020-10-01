Про це вона повідомила у своєму Instagram.
Олені Філоновій 36 років, вона киянка.
“Мене офіційно зареєстрували кандидатом в мери Києва… Я покажу всі підводні камені та скелети в шафі кожного кандидата”, – сказала вона.
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Олена Філонова брала участь в телепроєктах: “Хто проти блондинок?”, “Я — герой”, “Співай, якщо зможеш”, “Зроби мені смішно”, “Пакуй валізи”, “Піраньї”. Вона також була ведучою 9−11 сезонів “Ревізора”.
В Instagram Філонова має 782 тис. підписників.
Раніше у відеозверненні телеведуча розповіла про своє рішення йти в мери: “Я хочу, щоб ви подивилися на мене з іншого боку, і не сприймали мене, як людину, у якої не вистачить сил змінити щось на краще. Я не кажу, що я йду [в мери] одна зі своїми якимись правилами. Зі мною йде команда людей, які в цьому розбираються. Так, моїх знань, можливо, в чомусь, десь може не вистачати на даний момент, але я готова теж зробити”.
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Олена Філонова балотується від нової партії “Разом сила”, серед засновників якої рух “АвтоЄвроСила”.