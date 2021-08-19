Про це вона повідомила в Instagram.

Зокрема, Осадча поділилася зворушливою світлиною, на якій тримає немовля за руку.

Вона зазначила, що народила сина й подякувала своєму чоловіку, телеведучому Юрію Горбунову за те, що він був поруч.

“Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів. Юрію, дякую тобі за те, що кожну хвилину був поруч, в нас виходять гарні хлопці”, – написала вона.

Радісною новиною про народження сина поділився й Горбунов.

“Сьогодні, 19 серпня, о 5.05 ранку в нашій сім‘ї сталася щаслива, довгоочікувана подія – в нас народився ще один синочок!! Пишаюся тобою, наша матуся!! Люблю тебе! Ми безмежно щасливі!!! Яке це неймовірне відчуття – перерізати пуповину і бачити, як з‘являється на світ твоя дитина!! Дякую тобі за це!!” – написав у своєму Instagram телеведучий.

Це друга спільна дитина для подружжя. У Каті Осадчої також є син Ілля 2002 року народження від шлюбу з бізнесменом та народним депутатом Олегом Поліщуком, і син Іван 2017 року народження від Юрія Горбунова.