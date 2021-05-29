Телеведучий Пірс Морган, який звільнився після скандалу з Меган Маркл, стверджує, що його просять повернутися в шоу "Доброго ранку, Британіє".

Про це він розповів одному з британських таблоїдів.

“Вони протягнули мені руку… Спроб було декілька… Ніколи не кажи ніколи”, – прокоментував Морган.

В Twitter він поділився фотографією, де тримає в руках газету зі своєю заявою на першій шпальті.

Морган стверджує, що з того часу, як в березні він пішов з шоу “Доброго ранку, Британіє”, рейтинги сильно впали.

“Я не сумніваюся, що зможу повернути рейтинги на той рівень, де вони були в момент мого звільнення… Мене наймали на роботу, аби я висловлював особисті чесні думки. Але кінець кінцем мене попросили вибачатися та піти”, – розказав Морган.

При цьому, Морган каже, що ще не вирішив, чи повернеться працювати в шоу.

До цього Морган звільнився з одного з телеканалів. У прямому ефірі, обговорюючи інтерв’ю членів королівської сім’ї, він назвав Маркл “королевою Піноккіо” і звинуватив її у брехні. Після цього він залишив студію, а ще через кілька годин – повідомив, що звільняється.

Пізніше герцогиня Сассекська Меган Маркл подала офіційну скаргу британській телекомпанії ITV через коментарі телеведучого Пірса Моргана. Той називав її “принцесою Піноккіо” і піддавав сумніву психічне здоров’я Маркл.

Раніше повідомлялося, що двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі спричинило резонанс у суспільстві. Букінгемський палац зібрався на термінову нараду стосовно цього.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі.

“Уся родина засмучена, дізнавшись у повному обсязі, якими складними були для Гаррі та Меган останні кілька років. Порушені питання, передусім расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно, і сім’я звертатиметься до них особисто. Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть улюбленими членами сім’ї”, – йдеться у заяві королеви Великої Британії.