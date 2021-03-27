Американську телеведучу Шерон Осборн звільнили, звинувативши в расизмі. Це сталося на тлі нещодавнього інтерв'ю герцогині Сассекської Меган Маркл і її чоловіка принца Гаррі.

Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався ще 10 березня. Напередодні з одного з британських телеканалів звільнився популярний ведучий Пірс Морган. У прямому ефірі, обговорюючи інтерв’ю членів королівської сім’ї, він назвав Маркл “королевою Піноккіо” і звинуватив її у брехні. Після цього він залишив студію, а ще через кілька годин – повідомив, що звільняється.

Наступного дня в расизмі звинуватили Осборн. Це сталося на тлі інтерв’ю Меган Маркл.

Шерон вирішила підтримати Пірса, як свого друга. Але її співведуча в американському ток-шоу The Talk, Шеріл Андервуд, звинуватила колегу в схваленні расизму.

Після цього телеведуча написала, що не расистка і перепросила всіх, кого зачепили її слова.

Після цього Андервуд вирішила виправдатися за свій вчинок:

“Коли ти говориш, що підтримуєш свого друга, люди можуть подумати, що ти погоджуєшся з його словами. Це не зовсім про расизм, це про реакцію на нього”.

Вона написала, що в жодному разі не звинувачує свою колегу.

“Занадто пізно”, – відповіла їй Шерон.

Згодом вона пояснила, що сталося, в соціальних мережах:

“Я щиро перепрошую всіх, кого образили або збентежили мої слова. Я запанікувала, почала захищатися і дозволила страху взяти гору. Мене звинуватили в расизмі … Я не ідеальна, я все ще вчуся, як всі ми … Я не виправдовую расизм, мізогінію (неприязнь до жінок, – ред.) або булінг. Я завжди підтримуватиму свободу слова, але тепер я розумію, як ненавмисно стерла цю тонку межу”, – написала ведуча.

Поки на телеканалі CBS тривало розслідування інциденту, ток-шоу The Talk зняли з ефіру. Але тепер керівництво заявило, що інцидент 10 березня “засмутив всіх учасників, включаючи глядачів, які дивилися вдома”. Керівництво наголосило, що слова і поведінка Осборн “не відповідають нашим цінностям”.

В інтерв’ю Entertainment Tonight минулого тижня Осборн зауважила, що її “виставили” як “цапа відбувайла” і що продюсери The Talk недостатньо підготували її для обговорення такої делікатної теми.

Наразі її коментаря щодо рішення CBS про звільнення з The Talk немає. Осборн працювала ведучою ток-шоу 11 років.

Раніше повідомлялося, що двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі спричинило резонанс у суспільстві. Букінгемський палац зібрався на термінову нараду стосовно цього.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі.

“Уся родина засмучена, дізнавшись у повному обсязі, якими складними були для Гаррі та Меган останні кілька років. Порушені питання, передусім расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно, і сім’я звертатиметься до них особисто. Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть улюбленими членами сім’ї“, – йдеться у заяві королеви Великої Британії.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.