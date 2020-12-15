До Національного реєстру фільмів США включили 25 нових картин, які мають культурне, історичне чи естетичне значення.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Зокрема, до реєстру увійшли фільм “Заводний апельсин” Стенлі Кубрика, бойовик “Світ Світбек: пісня мерзотника” Мелвіна Ван Піблза, “Losing Ground” Кетрін Коллінз, “Темний лицар” Крістофера Нолана, комедія “Брати Блюз” з Деном Ейкройдом і Джоном Белуші, “Клуб Буена Віста” Віса Вендерса, “Повелитель бурі” Кетрін Бігелоу, мультфільм “Шрек” та інші.

Зазначається, що сім з включених до реєстру стрічок зняті темношкірими режисерами, дві – жінками.

“Національний реєстр фільмів – це важливий запис американської історії, культури і творчості, відображений в одній з найбільших форм американського мистецтва, в нашому кінематографічному досвіді. Із залученням різних режисерів ми не намагаємося встановлювати рекорди, а скоріше прямо їх встановлюємо, підкреслюючи дивовижний вклад жінок і кольорових людей в американське кіно, незважаючи на те, що вони часто стикаються з величезними перешкодами”, – зазначила бібліотекар Конгресу Карла Хайден.

Твори для реєстру щорічно відбирають у Бібліотеці конгресу на підставі пропозицій глядачів і після обговорення з кураторами реєстру і членами Національної ради зі збереження фільмів. Наприклад, в цьому році було розглянуто понад 5 500 найменувань, номінованих громадськістю.