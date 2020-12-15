Про це пише The Hollywood Reporter.
Зокрема, до реєстру увійшли фільм “Заводний апельсин” Стенлі Кубрика, бойовик “Світ Світбек: пісня мерзотника” Мелвіна Ван Піблза, “Losing Ground” Кетрін Коллінз, “Темний лицар” Крістофера Нолана, комедія “Брати Блюз” з Деном Ейкройдом і Джоном Белуші, “Клуб Буена Віста” Віса Вендерса, “Повелитель бурі” Кетрін Бігелоу, мультфільм “Шрек” та інші.
Зазначається, що сім з включених до реєстру стрічок зняті темношкірими режисерами, дві – жінками.
“Національний реєстр фільмів – це важливий запис американської історії, культури і творчості, відображений в одній з найбільших форм американського мистецтва, в нашому кінематографічному досвіді. Із залученням різних режисерів ми не намагаємося встановлювати рекорди, а скоріше прямо їх встановлюємо, підкреслюючи дивовижний вклад жінок і кольорових людей в американське кіно, незважаючи на те, що вони часто стикаються з величезними перешкодами”, – зазначила бібліотекар Конгресу Карла Хайден.
Твори для реєстру щорічно відбирають у Бібліотеці конгресу на підставі пропозицій глядачів і після обговорення з кураторами реєстру і членами Національної ради зі збереження фільмів. Наприклад, в цьому році було розглянуто понад 5 500 найменувань, номінованих громадськістю.
- Дослідницька компанія National Research Group (NRG) провела масштабне опитування американських глядачів, щоб виявити найякісніші, на їхню думку, розважальні франшизи в сегментах кіно, ігор та серіалів.