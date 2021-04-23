29-річна темношкіра балерина Хлоя Лопес Гомес, яка подала до суду через расизм в Берлінському державному балеті (Staatsballett), домоглася продовження контракту та виплати компенсації розміром 19 тисяч доларів.

Про це повідомляє ВВС.

Балерина почала працювати в німецькому балеті у 2018 році. Вона розповідала про те, що якось перед виставою “Лебедине озеро” всім балеринам видали спеціальні аксесуари білого кольору, а Хлої його не дали, бо вона “чорна”. Ба, більше, її змусили припудрити обличчя білим тоном, аби вона не сильно вирізнялася серед інших балерин.

Минулого літа балет відмовився продовжувати з нею контракт. Після цього Хлоя звернулася до суду.

Хлоя сказала, що перемога в суді – “маленька перемога, але гігантський крок для балетного світу”.

Однак в балеті сказали, що нічого не знають про расизм серед працівників і обіцяли провести спеціальну перевірку. Також вони продовжили контракт з Хлоєю в позасудовому порядку до кінця сезону 2021 – 2022 року.

Виконувачка обов’язків директорки Staatsballett Крістіан Теобальд сказала з цього приводу:

“Я шкодую про дискримінацію, яку описала Хлоя. Ми серйозно ставимося до її скарг та вирішуватимемо проблему комплексно”.