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Темношкіра жінка вперше стала переможницею конкурсу «Міс Ірландія»

Памела Уба виграла конкурс “Міс Ірландія 2021”, ставши першою темношкірою жінкою в історії, яка здобула цей титул.

Середа, 15 вересня 2021, 23:21

Фото: Galway Advertiser

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC

Конкурс “Міс Ірландія” проводиться з 1947 року. Цьогорічною переможницею стала 26-річна вчена медицини Памела Уба. Вона — перша темношкіра жінка, що здобула титул.

Коментуючи свою перемогу, Уба зазначила:

“Це приголомшливо — бути тією особою, на яку молоді темношкірі дівчата можуть дивитися і говорити: “Вона зробила це, тож ми теж можемо”.

Памела переїхала до Ірландії з ПАР, коли їй було 7 років. Вона, її мама та троє братів та сестер жили бідно. Дитинство жінки проходило в центрі для тих, хто шукає притулку. Джерелом доходів родини була допомога від уряду в розмірі 9 євро на тиждень.

У центрі було доволі дивне життя, ми були досить залежними від уряду, нам не дозволяли працювати, для моєї мами на той час це було важко. Це дивний шлях дорослішання. Мені не дуже подобалося, що мої друзі приходять туди, тому що я хотіла, щоб вони бачили мене зовсім іншою”, — розповіла Памела. 

Закінчивши школу, Памела продовжила вивчати медичні науки в університеті. Зараз працює в лікарні в Ґолвеї, що на заході країни.

Вона займається благодійністю, допомагаючи дітям із неблагополучних родин.

Уба каже, що потрапила на конкурс  краси випадково. Вона працювала на барі під час проведення конкурсу “Міс Ґолвей”. Одна з суддів подумала, що Памела була конкурсанткою, а дізнавшись, що це не так, заохотила до участі. 

Попри те, що жінка не мала досвіду роботи моделлю, вона здобула перемогу на “Міс Ґолвей 2020”. 

Наступний крок Уби — конкурс “Міс Світу 2022 року”, який відбудеться в  у Пуерто-Рико. 

Переможниця сподівається заохотити молодих темношкірих дівчат повірити, що вони можуть досягти всього, чого забажають. 

“Ви достатньо гарні, і ваша автентичність робить вас унікальними. Не ховайте себе у коробки, будь ласка, ламайте ці стереотипи і показуйте, з чого ми зроблені”, — сказала вона, звертаючись до молодих дівчат.

Теги: конкурс, Міс Ірландія, темношкірі чоловіки

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