Популярна американська співачка Кеті Перрі знялася для телешоу в об'ємному костюмі рулону туалетного паперу.

Відповідні фото і відео вона розмістила в своєму Instagram.

Кеті Перрі входять до складу журі музичного шоу American Idol. Під час карантину зйомки за її участю проходять не в студії, а вдома у співачки. Це дозволяє їй експериментувати з образами.

Минулого тижня Перрі з’явилася в величезному костюмі дезинфікуючого засобу для рук. Цього — приміряла вбрання у вигляді рулону туалетного паперу, на якому можна розгледіти логотип шоу.

У такому вигляді співачка не тільки брала участь в шоу, але і спробувала займатися домашніми справами. Наприклад, складала пазли та пекла банановий пиріг.

Наряд виявився не дуже практичним — співачка застрягла в дверному отворі, намагаючись потрапити в сусідню кімнату.