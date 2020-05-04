Відповідні фото і відео вона розмістила в своєму Instagram.
Кеті Перрі входять до складу журі музичного шоу American Idol. Під час карантину зйомки за її участю проходять не в студії, а вдома у співачки. Це дозволяє їй експериментувати з образами.
Минулого тижня Перрі з’явилася в величезному костюмі дезинфікуючого засобу для рук. Цього — приміряла вбрання у вигляді рулону туалетного паперу, на якому можна розгледіти логотип шоу.
У такому вигляді співачка не тільки брала участь в шоу, але і спробувала займатися домашніми справами. Наприклад, складала пазли та пекла банановий пиріг.
Наряд виявився не дуже практичним — співачка застрягла в дверному отворі, намагаючись потрапити в сусідню кімнату.
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@AmericanIdol is on a roll so you’re going to want to put your 🧩 down, pull out your 🍌🍞, and tune into #AmericanIdol tonight at 8/7c on @abcnetwork. What better way to wipe your cares away for 2 hours 🧻 PS: we’ll catch up beforehand at 4:30p PT / 7:30p ET on Facebook live! 😍
- У березні стало відомо, що американська співачка Кеті Перрі чекає дитину від свого нареченого — британського актора Орландо Блума.