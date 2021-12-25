Про це повідомляє пресслужба американської автомобільної компанії Tesla.
У компанії стверджують, що цього тижня власники Tesla по всьому світу зможуть отримувати ще більше задоволення від використання авто, завдяки безплатному оновленню програмного забезпечення.
Серед нових функцій: світлове шоу під власну музику, до нових ігор та розваг, налаштування безпеки, елементів керування та дизайну інтерфейсу.
S3XY Light Show pic.twitter.com/FuBTAVB8Ju
— Tesla (@Tesla) December 24, 2021
Від компанії, яка винайшла оновлення автомобільного програмного забезпечення, версія 11.0 є останнім прикладом наших зусиль, щоб кожна Tesla з часом ставала краще. Насолоджуйтесь цим і гарних свят!”, — зазначено у повідомленні.
- Також води жінки відійшли, коли сім’я стояла в заторі, що призвело до появи першої в світі дитини в Tesla.
- Нагадаємо, що американський виробник електромобілів Tesla продаватиме власну продукцію зі своєю символікою за криптовалюту Dogecoin.
- Раніше американський підприємець Ілон Маск продав акції автовиробника Tesla ще на 1 млрд доларів США. Раніше він вже продав акції компанії на суму понад 7 млрд доларів США.
- 10 грудня 2021 року головний виконавчий директор “Tesla Inc” Ілон Маск зазначив, що “думає залишити роботу і стати впливовим інфлюенсером”.