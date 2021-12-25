Про це повідомляє пресслужба американської автомобільної компанії Tesla.

У компанії стверджують, що цього тижня власники Tesla по всьому світу зможуть отримувати ще більше задоволення від використання авто, завдяки безплатному оновленню програмного забезпечення.

Серед нових функцій: світлове шоу під власну музику, до нових ігор та розваг, налаштування безпеки, елементів керування та дизайну інтерфейсу.