Компанія Tesla оголосила про перший великий редизайн Model S з моменту випуску електричного седана в 2012 році.

Про це повідомляє видання The Verge.

Ця нова версія, продажі якої почнуться в березні, має оновлений зовнішній вигляд, спрощений інтер’єр і можливість встановлення потужнішої трансмісії, яка дозволяє автомобілю проїхати не менше 520 миль (837 км) і розігнатися від 0 до 60 миль на годину (96 км/год ) менше ніж за дві секунди.

Ця швидкість досягається частково завдяки дуже маленькому коефіцієнту лобового опору, який ставить Model S на один рівень або, можливо, попереду таких електромобілів, як Lucid Air або Porsche Taycan Turbo.

Модель X Tesla також отримає деякі оновлення зовні і всередині, і буде версія з цієї нової трансмісією, хоча оновлення позашляховика не таке суттєве.

У новій Model S є кілька легких оновлень екстер’єру автомобіля, включаючи стандартний великий скляний дах, але найбільше візуальне зміна – всередині. Tesla відмовилася від портретного сенсорного екрану на користь подібного, що є в Model 3 і Model Y, але з більш тонкими рамками (як на прототипі Cybertruck). Також є U-подібне кермо без підрульових пелюсток, і екран за центральною консоллю для пасажирів задніх сидінь. На відміну від Model 3 і Model Y, нова Model S і раніше оснащена екраном за кермом.

Вартість нової моделі S починається від 79 990 доларів за двомоторну версію Long Range, яка забезпечує запас ходу в 412 миль. Або ж можна витратити 119 000 доларів на авто з більш потужною трансмісією Plaid. Версія Plaid + з запасом ходу в 520 миль починається від 139 000 доларів.

Версії Plaid і Plaid Plus мають максимальну швидкість 200 миль на годину. Long Range розвиває максимальну швидкість 155 миль на годину.