Канадська актриса Тетяна Маслані, відома за серіалом "Темне дитя", зіграє жінку-Халка в серіалі від Disney +.

Про це повідомляє Variety.

Новий серіал розповість про персонажа Дженніфер Уолтерс, яка працює юристом і доводиться двоюрідною сестрою Брюсу Беннеру. Героїня отримає здатності Халка після термінового переливання крові від брата.

Але на відміну від Халка, дівчина буде здатна зберегти емоційний контроль і інтелект навіть в образі зеленошкірого монстра.

Зазначимо, що акторську кар’єру Тетяна Маслані початку з невеликих ролей в канадських телепрограмах для дітей, після чого знялася в декількох фільмах, а також грала головні ролі в канадських телефільмах. Проривом в кар’єрі актриси стала роль в науково-фантастичному телесеріалі, “Темне дитя” (2013-2017), в якому вона грала відразу декількох персонажів, як позитивних, так і негативних.

Маслані має австрійські, німецькі, польські, румунські та українські корені.