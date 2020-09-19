Про це повідомляє Variety.
Новий серіал розповість про персонажа Дженніфер Уолтерс, яка працює юристом і доводиться двоюрідною сестрою Брюсу Беннеру. Героїня отримає здатності Халка після термінового переливання крові від брата.
Але на відміну від Халка, дівчина буде здатна зберегти емоційний контроль і інтелект навіть в образі зеленошкірого монстра.
Зазначимо, що акторську кар’єру Тетяна Маслані початку з невеликих ролей в канадських телепрограмах для дітей, після чого знялася в декількох фільмах, а також грала головні ролі в канадських телефільмах. Проривом в кар’єрі актриси стала роль в науково-фантастичному телесеріалі, “Темне дитя” (2013-2017), в якому вона грала відразу декількох персонажів, як позитивних, так і негативних.
Маслані має австрійські, німецькі, польські, румунські та українські корені.
- Раніше повідомлялося, що супергеройський бойовик “Чудо-жінка 2” створять, слідуючи керівництву щодо запобігання сексуальних домагань.