Компанія Amazon Prime Video запустить нове реаліті-шоу “The Ferragnez – The Series” про італійську модну блогерку та дизайнерку К'яру Ферраньї та її чоловіка Федеріко Лючію. Перший епізод з'явиться вже в грудні.

Про це К’яра Ферраньї повідомила на своїй сторінці в Instagram.

“The Ferragnez – The Series” восьмисерійне реаліті-шоу створене для Amazon Studios. Шоу буде ексклюзивно запущено на сервісі Prime Video у 240 країнах світу у грудні цього року.

Серіал розповідає про життя подружжя К’яри Ферраньї та її чоловіка, італійського репера, Федеріко Леонардо Лючія, більш відомого під псевдонімом Fedez. Разом зіркова пара відома, як Ferragnez.

Документальний серіал про життя подружжя знімали в Мілані, зокрема в будинку молодої пари.

Реаліті-шоу дозволить шанувальникам зазирнути в приватне життя подружжя. Зокрема, в серіалі розкажуть й про другу вагітність Ферраньї.

Крім подружжя, у реаліті з’явиться їх син Леоне, їхні батьки, сестри К’яри зі своїми партнерами та інші близькі люди пари.

Керівниця Amazon Originals в Італії Ніколь Моргантіу коментарі виданню Variety, назвала “The Ferragnez” “автентичним, смішним, інтимним, душевним і розважальним серіалом”, що “показує життя молодої пари, яка ділиться своєю історією без фільтрів, з дотепною чесністю та дивовижною прозорістю”, і є чудовою розвагою, “як для шанувальників, так і для тих, хто познайомився з парою”.