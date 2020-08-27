Відео опубліковано в YouTube.

Текст пісні написала фронтвумен гурту Юлія Саніна. Режисером кліпу виступив Валерій Бебко, а продюсером – Катерина Нефельд.

“Небезпечна любов … Найпотужніший музичний поцілунок! Я отримав величезне задоволення від роботи і просто Вас обожнюю, друзі! Ви прекрасні і безмежно талановиті. Я радий, що те, про що ми так давно з вами розмовляли, міркували і думали, все ж сталося”, – зазначив MONATIK.

ДОВІДКА. “The Hardkiss” – український музичний гурт, що з’явився в 2011 році. Авторство пісень гурту належить її учасникам – Юлії Саніній та Валерію Бебко, який також виступає креативним продюсером “The Hardkiss”. Кращий рок-гурт України в 2017 році за версією YUNA. Кращий альтернативний проект 2016 і 2017 року за версією M1 Music Awards.