Про це пише Hypebeast.
У новій колекції представлені куртки в трьох стилях і трьох кольорах: червоному, зеленому та чорному.
Доповнити образ можна рюкзаком або поясною сумкою з такого ж штучного хутра.
Зазначається, що вся лінійка відзначена фірмовими знаками “THE NORTH FACE” і “SUPREME”.
Колекція Supreme x The North Face FW20 стане доступною на веб-сайті Supreme 10 грудня в США і 12 грудня в Японії.
- Вуличний стиль моделей – це поєднання комфорту і моди. Белла Хадід, Емілі Емілі Ратаковскі, Джоан Смоллс і інші зірки подіуму – всі вони можуть вийти на вулицю в невимушеному і легко підібраному образі. І хоча їх особисті стилі розрізняються, в цьому році все супермоделі тяжіли до одного лейблу – і це було не в стилі високої моди. Всі вони віддали перевагу пуховикам і жилетам від The North Face.