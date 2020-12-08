У новій колаборації популярні бренди The North Face і Supreme випустили куртки зі штучного хутра.

Про це пише Hypebeast.

У новій колекції представлені куртки в трьох стилях і трьох кольорах: червоному, зеленому та чорному.

Доповнити образ можна рюкзаком або поясною сумкою з такого ж штучного хутра.

Зазначається, що вся лінійка відзначена фірмовими знаками “THE NORTH FACE” і “SUPREME”.

Колекція Supreme x The North Face FW20 стане доступною на веб-сайті Supreme 10 грудня в США і 12 грудня в Японії.