Про це пише Hypebeast.
Gucci показав фрагмент зображення кампанії, яке розкриває співпрацю з мобільного грою з доповненою реальністю, розробленою Niantic у співпраці з Pokémon Company – Pokémon GO.
На фото просто зображений прапор з логотипом Pokémon GO, прикріплений до стовпа з наметом The North Face x Gucci на задньому плані.
Хоча ще зовсім мало інформації, щоб робити висновки про майбутню колаборацію, очікується, що ми можемо побачити деякі предмети одягу та аксесуари, які будуть засновані на франшизі Pokémon.
Coming soon on @PokemonGoApp. #TheNorthFacexGucci pic.twitter.com/L3v6YzE260
— gucci (@gucci) December 23, 2020
- Бренд Gucci вирішив здивувати своїх прихильників несподіваною колаборацією зі стрітвір-брендом The North Face. Окрім короткого тизеру, бренди вирішили влаштувати грандіозну рекламну кампанію та “одягнули” будинок у пуховик.