Незабаром після розкриття довгоочікуваної колаборації The North Face та Gucci, італійський модний дім представив ще одного учасника спільної роботи.

Про це пише Hypebeast.

Gucci показав фрагмент зображення кампанії, яке розкриває співпрацю з мобільного грою з доповненою реальністю, розробленою Niantic у співпраці з Pokémon Company – Pokémon GO.

На фото просто зображений прапор з логотипом Pokémon GO, прикріплений до стовпа з наметом The North Face x Gucci на задньому плані.

Хоча ще зовсім мало інформації, щоб робити висновки про майбутню колаборацію, очікується, що ми можемо побачити деякі предмети одягу та аксесуари, які будуть засновані на франшизі Pokémon.