Про це повідомляє видання Just Jared.
Зазначається, що власники будинку, який розташований в районі Бель-Ейр в Лос-Анджелесі, не планували його продавати, але агенти з нерухомості The Weeknd прийшли з пропозицією, від якої вони не могли відмовитися.
Просторий особняк розташований на 1,6 акра, звідки відкривається вид на заміський клуб Bel-Air.
Житлова площа будинку становить 33 000 квадратних футів, а деякі зі зручностей включають тренажерний зал, кінотеатр, музичну студію, критий і відкритий басейни, спортивний майданчик і сауну.
- Раніше повідомлялось, що американська 62-річна співачка Мадонна придбала елітний особняк канадського співака The Weeknd за 19,3 мільйона доларів.