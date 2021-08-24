Канадський співак The Weeknd, справжнє ім'я якого Ейбeл Тесфайє, купив шикарний особняк в Лос-Анджелесі за 70 мільйонів доларів.

Про це повідомляє видання Just Jared.

Зазначається, що власники будинку, який розташований в районі Бель-Ейр в Лос-Анджелесі, не планували його продавати, але агенти з нерухомості The Weeknd прийшли з пропозицією, від якої вони не могли відмовитися.

Просторий особняк розташований на 1,6 акра, звідки відкривається вид на заміський клуб Bel-Air.

Житлова площа будинку становить 33 000 квадратних футів, а деякі зі зручностей включають тренажерний зал, кінотеатр, музичну студію, критий і відкритий басейни, спортивний майданчик і сауну.