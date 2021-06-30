Співак The Weeknd (Ейбела Тесфайє) зіграє одну з головних ролей, а також стане співавтором і виконавчим продюсером серіалу HBO "Ідол".

Про це повідомляє Deadline.

Серіал розповість про поп-виконавицю, у якої зав’язуються романтичні відносини із загадковим власником клубу в Лос-Анджелесі і главою таємного культу.

Над проєктом також працюватимуть творець серіалу “Ейфорія” Сем Левінсон і продюсер Реза Фахім. Шоураннером і сценаристом шоу виступить Джозеф Епштейн.

Серед виконавчих продюсерів “Ідола” також будуть Кевін Турен, Аарон Л. Гілберт, Мері Лоус і Ламар Тейлор.

Коли вийде серіал і яку роль виконає в ньому The Weeknd поки невідомо.