Про це повідомляє Deadline.
Серіал розповість про поп-виконавицю, у якої зав’язуються романтичні відносини із загадковим власником клубу в Лос-Анджелесі і главою таємного культу.
Над проєктом також працюватимуть творець серіалу “Ейфорія” Сем Левінсон і продюсер Реза Фахім. Шоураннером і сценаристом шоу виступить Джозеф Епштейн.
Серед виконавчих продюсерів “Ідола” також будуть Кевін Турен, Аарон Л. Гілберт, Мері Лоус і Ламар Тейлор.
Коли вийде серіал і яку роль виконає в ньому The Weeknd поки невідомо.
- Пісня канадського співака The Weeknd “Blinding lights” встановила рекорд у рейтингу Billboard hot 100.