Про це повідомляє tut.by.
Після офіційного торжества, в яке входили нагородження кращих педагогів і випускників вузів святкування продовжилося вже в неофіційній обстановці.
Олександр Лукашенко разом з випускниками танцював і підспівував Таїсії Повалій, українську народну пісню “Ти ж мене підманула”.
Президент Білорусі також танцював і спілкувався з українською співачкою.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив українського Главу держави Володимира Зеленського до Гродно та передав подарунок.