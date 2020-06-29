Президент Білорусі Олександр Лукашенко станцював на балу випускників закладів вищої освіти в Мінську.

Про це повідомляє tut.by.

Після офіційного торжества, в яке входили нагородження кращих педагогів і випускників вузів святкування продовжилося вже в неофіційній обстановці.

Олександр Лукашенко разом з випускниками танцював і підспівував Таїсії Повалій, українську народну пісню “Ти ж мене підманула”.

Президент Білорусі також танцював і спілкувався з українською співачкою.