Про це повідомляє видання Hypebae.

У лінійці Tiffany & Co. представлені товари для заняття спортом вартістю від 380 до 680 доларів. Це, зокрема, дошки для скейтборду з американського клена, баскетбольний і футбольний м’ячі з назвою Spalding, м’яч для регбі Gilbert. Ці товари виконані у культовому кольорі бренду та прикрашені логотипом Cat Street.

Предмети з колекції можна використовувати для реальних ігор. Однак представники Tiffany & Co. позиціюють їх також як предмети інтер’єру.

Придбати ці товари можна буде з 2 липня по 31 серпня.