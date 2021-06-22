Про це повідомляє видання Hypebae.
У лінійці Tiffany & Co. представлені товари для заняття спортом вартістю від 380 до 680 доларів. Це, зокрема, дошки для скейтборду з американського клена, баскетбольний і футбольний м’ячі з назвою Spalding, м’яч для регбі Gilbert. Ці товари виконані у культовому кольорі бренду та прикрашені логотипом Cat Street.
Предмети з колекції можна використовувати для реальних ігор. Однак представники Tiffany & Co. позиціюють їх також як предмети інтер’єру.
Придбати ці товари можна буде з 2 липня по 31 серпня.
- Раніше ювелірний дім Tiffany & Co презентував нову колекцію обручок з діамантами для чоловіків. У компанії кажуть, що такі прикраси мають неабиякий попит.