Tiffany створила обручки з діамантами для чоловіків, – фото

Ювелірний дім Tiffany & Co презентував нову колекцію обручок з діамантами для чоловіків. У компанії кажуть, що такі прикраси мають неабиякий попит.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Обручка з діамантом здавна вважалася традиційним атрибутом освідчення. Чоловік дарував її коханій, щоб продемонструвати свою любов та готовність брати відповідальність за матеріальний достаток сім’ї у майбутньому. Водночас дівчина носила цю каблучку з дня освідчення до весілля, демонструючи іншим хлопцям, що вже заручена. Обручка на безіменному пальці чоловіка з’являлася лише на весіллі.

Ювелірний бренд Tiffany & Co вирішив створити колекцію чоловічих обручок з діамантами для ЛГБТ-пар, щоб ця традиція ставала ближчою для них.

У новій колекції представлено оригінальні обручки з діамантами, до 5 каратів. Ціни варіюються від 15 600 до 278 500 доларів. Обручки виконані у класичному дизайні з діамантами різного ограновування. Колекція названа на честь засновника бренду Чарльза Льюїса Тіффані – Charles Tiffany Setting.

Компанія заявляє, що нова колекція чоловічих каблучок “шанує давню спадщину ювеліра в любові та інклюзивності, прокладаючи шлях новим традиціям для святкування наших унікальних історій кохання та шанування наших найзаповітніших зобов’язань один перед одним”.