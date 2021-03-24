Про це повідомляє розважальний портал TMZ.
Зокрема, блогер пропонує купити вірусний ролик, на якому він демонструє поїздку трасою “Мрії” Флітвуда Мака, недбало смакуючи журавлиний сік. Відео незабаром поширилося в соціальних мережах, зробивши чоловіка свого роду інтернет-знаменитістю за одну ніч.
Однак не все так просто. Відео не може бути проданим з музичним супроводом, адже авторське право на трек не належить блогеру. Також назва журавлиного соку буде стертою, оскільки Doggface не має прав на комерційне використання та продаж цього бренду.
Аподака каже, що за ці кошти хоче купити батькам будинок і побудувати діловий центр у містечку Айдахо-Фоллз.
Нагадаємо, що NFT (Non-fungible token, невзаємозамінний токен) став головним трендом 2021 року на ринку криптовалюти та блокчейну. Це новітня технологія, яка заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum та закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Невзаємозамінний токен неможливо обміняти на будь-який інший.
- Співзасновник і голова Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні свій перший твіт, опублікований ще 21 березня 2006 року, за більш ніж 2,9 млн доларів.
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