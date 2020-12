TikTok назвав топ-10 найпопулярніших треків 2020 року

Про це пише HYPEBAE.

Так, найпопулярнішою піснею на платформі в цьому році була “Savage Love” 18-річного бітмейкера Jawsh 685 і американського співака Джейсона Деруло.

На другому місці опинився трек “Savage Remix” у виконанні співачки Megan Thee Stallion і Beyonce.

Третю сходинку посіла композиція “OUT WEST” реперів Тревіса Скотта і Янга Тага.

Повний список топ-10 пісень:

– Jawsh 685 & Jason Derulo – Savage Love (Laxed – Siren Beat)

– Megan Thee Stallion – Savage Remix (feat. Beyonce)

– Тревіс Скотт – OUT WEST (feat. Young Thug)

– Cardi B – WAP (feat. Megan Thee Stallion)

– Doja Cat – Say So

– Saweetie – Tap In

– Roddy Ricch – The Box

– Rod Wave – Rags2Riches (feat. ATR Son Son)

– BENEE – Supalonely (feat. Gus Dapperton)

– Pop Smoke – What You Know Bout Love