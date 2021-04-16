Користувач TikTok під нікнеймом @tailoredbits часто випадково потрапляв в об’єктив вебкамери під час робочих Zoom-конференцій своєї нареченої. Але він знайшов спосіб уникнути цього.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, чоловік купив костюм для морфінгу зеленого кольору, який дійсно має здатність візуально розчинятися у будь-якому середовищі.

У своєму TikTok-блозі чоловік опублікував шматок Zoom-конференцій своєї нареченої. На ролику він повільно проходить повз камери з чашкою у руках.

Тіла чоловіка й дійсно майже не видно, однак костюм не приховав обличчя та чашку, яка “висить” у повітрі. Конспірація сумнівна, але спосіб дійсно цікавий.

До речі, наречена блогера спокійно відреагувала на незвичайну появу свого невидимого хлопця у кадрі. Схоже, тепер він постійно практикує цей спосіб.

Зазначимо, що морфінг – це спеціальний ефект плавного переходу між об’єктами. Цю технологію використовують у двовимірній і тривимірній графіці. Морфінг широко застосовують в ігровому й телевізійному кіно, у рекламі та анімації.