Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, чоловік купив костюм для морфінгу зеленого кольору, який дійсно має здатність візуально розчинятися у будь-якому середовищі.
У своєму TikTok-блозі чоловік опублікував шматок Zoom-конференцій своєї нареченої. На ролику він повільно проходить повз камери з чашкою у руках.
Тіла чоловіка й дійсно майже не видно, однак костюм не приховав обличчя та чашку, яка “висить” у повітрі. Конспірація сумнівна, але спосіб дійсно цікавий.
До речі, наречена блогера спокійно відреагувала на незвичайну появу свого невидимого хлопця у кадрі. Схоже, тепер він постійно практикує цей спосіб.
@tailoredbits
Flawless execution. #fyp #foryou #wfh #zoom #workfromhome
Зазначимо, що морфінг – це спеціальний ефект плавного переходу між об’єктами. Цю технологію використовують у двовимірній і тривимірній графіці. Морфінг широко застосовують в ігровому й телевізійному кіно, у рекламі та анімації.
- Раніше у місті Краків (Польща) люди викликали службу добробуту тварин, щоб допомогти “невідомому звіру” спуститися з дерева. Однак тварина виявилася круасаном.