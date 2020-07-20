Про це повідомляє Deadline.

“Цей великий фестиваль був дорогий мені протягом трьох десятиліть, тому бути удостоєною такої честі – справжній шок. Приїхати до Венеції у рік, повний викликів, і відсвяткувати торжество кіно – принесе мені щиру радість”, – сказала Суїнтон.

Енн Хуей, в свою чергу, повідомила, що у неї немає слів.

“Я дуже сподіваюся, що все в світі скоро стане краще, і кожен зможе себе знову відчути таким же щасливим, як і я”, – сказала режисер.

Голова Ради директорів кінофестивалю Альберто Барбер заявив, що рада одностайно визнала Тильду Суїнтон однією з найоригінальніших і впливових виконавиць, які заявили про себе в кінці ХХ століття. А Енн Хуей – однією з найбільш шанованих, плідних і різнобічних режисерів сучасної Азії і однією з ключових фігур так званої Гонконгської нової хвилі, представники якої зробили революцію в своїй індустрії в 1970-х – 1980-х роках.