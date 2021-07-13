Про це розповідають #Букви.
12 липня в Каннах відбулася прем’єра цього фільму.
Тільда вдягла помаранчеву спідницю, топ з блискучими рукавами із зелених паєток і рожевий жакет з короткими рукавами Haider Ackermann. Образ доповнила туфлями кольору фуксії.
Тімоті надягнув сріблястий із золотим відливом костюм від модного дому Tom Ford. Образ завершив білою сорочкою і білими черевиками.
Фото: Getty Images
- Відома модель Белла Хадід з’явилася на червоній доріжці Каннського фестивалю у вечірній сукні з осінньо-зимової кутюрної колекції Деніела Роузберрі для Schiaparelli.