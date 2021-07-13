Про це розповідають #Букви.

12 липня в Каннах відбулася прем’єра цього фільму.

Тільда вдягла помаранчеву спідницю, топ з блискучими рукавами із зелених паєток і рожевий жакет з короткими рукавами Haider Ackermann. Образ доповнила туфлями кольору фуксії.

Тімоті надягнув сріблястий із золотим відливом костюм від модного дому Tom Ford. Образ завершив білою сорочкою і білими черевиками.

Фото: Getty Images

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