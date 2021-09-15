Перелік опубліковано на сайті журналу.

Щорічний рейтинг, який складають редактори TIME, публікують з 1999 року. Рейтинг традиційно  охоплює категорії: “Ікони”, “Піонери”, “Титани”, “Діячі мистецтва”, “Лідери”, “Інноватори”. Люди, що потрапили до переліку, не ранжуються.

Ікони

  • Принц Гаррі та Меган Маркл
  • Наомі Осака, японська тенісистка
  • Олексій Навальний, російський політик
  • Брітні Спірс, американська співачка
  • Шерілін Іфілл, американська юристка
  • Доллі Партон, американська співачка
  • Шохей Отані, японський бейсболіст
  • Кеті Парк Хонг, американсько-корейський поет,
  • Луїс Мануель Отеро Алькантара, кубинський художник перформансу
  • Насрін Сотуде, іранська правозахисниця
  • Манджуша П. Кулькарні, Рассел Чонг та Синтія Чой, засновники руху проти дискримінації американців азійського походження та з тихоокеанських островів
  • Муна ель-Курд та Мохаммед ель-Курд, палестинські активісти

Новатори

  • Біллі Айліш, американська співачка
  • Бен Крамп, американський адвокат, що веде справу Джорджа Флойда
  • Аді Утаріні, індонезійська дослідниця у сфері охорони здоров’я, що працює над боротьбою із лихоманкою денге
  • Мелінда Френч Гейтс, американська бізнесвумен і філантропка
  • Суніса Лі, американська гімнастка, 18-річна тричі олімпійська призерка
  • сенегальська вчена та письменниця Фельвін Сарр та французький історик мистецтв Бенедикт Савой, автори звіту про африканську культурну спадщину
  • Фатіх Біроль, турецький економіст
  • Аврора Джеймс, засновниця бренду аксесуарів Brother Vellies, що створюються за допомогою традиційних африканських методів
  • Адар Пунавалла, головний виконавчий директор Інституту сироватки крові в Індії
  • Філліс Омідо, кенійська екологічна активістка
  • Франс Тіммерманс, нідерландський політик, віцепрезидент Єврокомісії
  • Індіра Мендоса та Клаудія Спелмант, ЛГБТКІ+-активісти
  • Роджер Кокс, нідерландський адвокат, кліматичний активіст
  • Олімпія Корал Мело Круз, мексиканська активістка
  • Дороття Редай, угорська ЛГБТКІ+-активістка
  • Естер зе Нав Бамво та Ей Тінзар Маунг, активісти з М’янми

Повний перелік містить 100 імен. Це митці, політичні та громадські діячі, спортсмени, активісти, підприємці тощо з усього світу. Утім обкладинки журналу будуть присвячені лише  деяким з них.