Американський журнал TIME оприлюднив власний список найвпливовіших людей 2021 року. До нього потрапили політики, митці, спортсмени, активісти.

Перелік опубліковано на сайті журналу.

Щорічний рейтинг, який складають редактори TIME, публікують з 1999 року. Рейтинг традиційно охоплює категорії: “Ікони”, “Піонери”, “Титани”, “Діячі мистецтва”, “Лідери”, “Інноватори”. Люди, що потрапили до переліку, не ранжуються.

Ікони

Принц Гаррі та Меган Маркл

Наомі Осака, японська тенісистка

Олексій Навальний, російський політик

Брітні Спірс, американська співачка

Шерілін Іфілл, американська юристка

Доллі Партон, американська співачка

Шохей Отані, японський бейсболіст

Кеті Парк Хонг, американсько-корейський поет,

Луїс Мануель Отеро Алькантара, кубинський художник перформансу

Насрін Сотуде, іранська правозахисниця

Манджуша П. Кулькарні, Рассел Чонг та Синтія Чой, засновники руху проти дискримінації американців азійського походження та з тихоокеанських островів

Муна ель-Курд та Мохаммед ель-Курд, палестинські активісти

Новатори

Біллі Айліш, американська співачка

Бен Крамп, американський адвокат, що веде справу Джорджа Флойда

Аді Утаріні, індонезійська дослідниця у сфері охорони здоров’я, що працює над боротьбою із лихоманкою денге

Мелінда Френч Гейтс, американська бізнесвумен і філантропка

Суніса Лі, американська гімнастка, 18-річна тричі олімпійська призерка

сенегальська вчена та письменниця Фельвін Сарр та французький історик мистецтв Бенедикт Савой, автори звіту про африканську культурну спадщину

Фатіх Біроль, турецький економіст

Аврора Джеймс, засновниця бренду аксесуарів Brother Vellies, що створюються за допомогою традиційних африканських методів

Адар Пунавалла, головний виконавчий директор Інституту сироватки крові в Індії

Філліс Омідо, кенійська екологічна активістка

Франс Тіммерманс, нідерландський політик, віцепрезидент Єврокомісії

Індіра Мендоса та Клаудія Спелмант, ЛГБТКІ+-активісти

Роджер Кокс, нідерландський адвокат, кліматичний активіст

Олімпія Корал Мело Круз, мексиканська активістка

Дороття Редай, угорська ЛГБТКІ+-активістка

Естер зе Нав Бамво та Ей Тінзар Маунг, активісти з М’янми

Повний перелік містить 100 імен. Це митці, політичні та громадські діячі, спортсмени, активісти, підприємці тощо з усього світу. Утім обкладинки журналу будуть присвячені лише деяким з них.