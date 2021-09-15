Перелік опубліковано на сайті журналу.
Щорічний рейтинг, який складають редактори TIME, публікують з 1999 року. Рейтинг традиційно охоплює категорії: “Ікони”, “Піонери”, “Титани”, “Діячі мистецтва”, “Лідери”, “Інноватори”. Люди, що потрапили до переліку, не ранжуються.
Ікони
- Принц Гаррі та Меган Маркл
- Наомі Осака, японська тенісистка
- Олексій Навальний, російський політик
- Брітні Спірс, американська співачка
- Шерілін Іфілл, американська юристка
- Доллі Партон, американська співачка
- Шохей Отані, японський бейсболіст
- Кеті Парк Хонг, американсько-корейський поет,
- Луїс Мануель Отеро Алькантара, кубинський художник перформансу
- Насрін Сотуде, іранська правозахисниця
- Манджуша П. Кулькарні, Рассел Чонг та Синтія Чой, засновники руху проти дискримінації американців азійського походження та з тихоокеанських островів
- Муна ель-Курд та Мохаммед ель-Курд, палестинські активісти
Новатори
- Біллі Айліш, американська співачка
- Бен Крамп, американський адвокат, що веде справу Джорджа Флойда
- Аді Утаріні, індонезійська дослідниця у сфері охорони здоров’я, що працює над боротьбою із лихоманкою денге
- Мелінда Френч Гейтс, американська бізнесвумен і філантропка
- Суніса Лі, американська гімнастка, 18-річна тричі олімпійська призерка
- сенегальська вчена та письменниця Фельвін Сарр та французький історик мистецтв Бенедикт Савой, автори звіту про африканську культурну спадщину
- Фатіх Біроль, турецький економіст
- Аврора Джеймс, засновниця бренду аксесуарів Brother Vellies, що створюються за допомогою традиційних африканських методів
- Адар Пунавалла, головний виконавчий директор Інституту сироватки крові в Індії
- Філліс Омідо, кенійська екологічна активістка
- Франс Тіммерманс, нідерландський політик, віцепрезидент Єврокомісії
- Індіра Мендоса та Клаудія Спелмант, ЛГБТКІ+-активісти
- Роджер Кокс, нідерландський адвокат, кліматичний активіст
- Олімпія Корал Мело Круз, мексиканська активістка
- Дороття Редай, угорська ЛГБТКІ+-активістка
- Естер зе Нав Бамво та Ей Тінзар Маунг, активісти з М’янми
Повний перелік містить 100 імен. Це митці, політичні та громадські діячі, спортсмени, активісти, підприємці тощо з усього світу. Утім обкладинки журналу будуть присвячені лише деяким з них.
- Раніше американський журнал Forbes презентував рейтинг найвпливовіших жінок світу. Список традиційно очолила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.