Про це повідомляється в Twitter-акаунті видання.
На обкладинці зображений Байден, який дивиться з Овального кабінету, коли за вікном клубочиться вогняний дим.
Всередині кабінету панує хаос: розкидано документи, а стіни та стіл обмальовано графіті.
Таким чином, журнал продемонстрував, що новому президентові доведеться зібрати друзки, залишені його попередником Дональдом Трампом.
Головна стаття номера, написана Шарлоттою Альтер, поглиблюється в контекст інавгурації Байдена і всю глибину проблеми, з якою він зіткнеться у своїй обіцянці об’єднати країну.
TIME’s new cover: Day one https://t.co/VazxGDJzZf pic.twitter.com/R6jVrzXXZc
— TIME (@TIME) January 21, 2021
Нагадаємо, у грудні Time назвав “Людиною року” 2020 обраного президента США Джо Байдена і майбутню віцепрезидентку Камалу Гарріс.
- Як повідомлялося раніше, 20 січня відбулася інавгурація президента США Джо Байдена. Після інавгурації він виступив з промовою, під час якої зробив акценти на тому, що в планах — завзята боротьба з пандемією та відновлення співпраці з іншими країнами.