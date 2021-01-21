Про це повідомляється в Twitter-акаунті видання.

На обкладинці зображений Байден, який дивиться з Овального кабінету, коли за вікном клубочиться вогняний дим.

Всередині кабінету панує хаос: розкидано документи, а стіни та стіл обмальовано графіті.

Таким чином, журнал продемонстрував, що новому президентові доведеться зібрати друзки, залишені його попередником Дональдом Трампом.

Головна стаття номера, написана Шарлоттою Альтер, поглиблюється в контекст інавгурації Байдена і всю глибину проблеми, з якою він зіткнеться у своїй обіцянці об’єднати країну.

Нагадаємо, у грудні Time назвав “Людиною року” 2020 обраного президента США Джо Байдена і майбутню віцепрезидентку Камалу Гарріс.