Тімоті Шаламе, Біллі Айліш, Наомі Осака і Аманда Ґорман стануть ведучими балу Met Gala

Про це повідомляє видання Vogue.
Бал Інституту костюма Met Gala повертається після річної перерви.
Перша частина дослідження Інституту костюма про модну ідентичність нації “В Америці: лексикон моди” (In America: A Lexicon of Fashion) відкривається 18 вересня.
Голова Американської ради модельєрів Том Форд, керівник Instagram Адам Моссера і головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур займуть почесні крісла вечора.
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Сам бал Met Gala запланований на 13 вересня.
Минулого року захід, який є одним з джерел збору коштів для існування Музею мистецтва Метрополітен, був скасований через пандемію.
- У 2019 році #Букви підбили підсумки балу Інституту костюма Met Gala і розповідали, як створювалися найяскравіші вбрання заходу.
- Також #Букви показували найнезабутніші вбрання червоної доріжки Met Gala.
- 7 травня 2018 року в Музеї мистецтва Метрополітен пройшов щорічний Бал інституту костюма Met Gala. #Букви також зібрали найяскравіші луки зірок з червоної доріжки.
- Крім того, #Букви згадували знакові та найяскравіші луки знаменитостей минулих червоних доріжок.