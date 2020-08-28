Відео з’явилося в Instagram-акаунті співачки.
Сама прем’єра треку відбулася сьогодні, 28 серпня, на всіх стрімінгових платформах.
Продюсером і аранжувальником синглу виступив R & B-виконавець Luca Dayz. Кліп до пісні вирішили не знімати через пандемію коронавірусу, замість нього випустили лірик-відео.
Трек створено у співпраці з компанією звукозапису Bentley Records, яка базується в Нью-Йорку.
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@lucadayz ft. @snoopdogg, Tina Karol and @loemusicofficial Music by @lucadayz @mishka_the1 BENTLEY RECORDS, LLC Lyrics by @snoopdogg @lucadayz @mayornikova_yana @loemusicofficial #DominiqueFarrar Producer @lucadayz Arranger @lucadayz Music Label Bentley Records #tinakarol #тинакароль
- У травні Snoop Dogg випустив кліп на трек I Wanna Go Outside, знятий у періоду карантину.