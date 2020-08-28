Відео з’явилося в Instagram-акаунті співачки.

Сама прем’єра треку відбулася сьогодні, 28 серпня, на всіх стрімінгових платформах.

Продюсером і аранжувальником синглу виступив R & B-виконавець Luca Dayz. Кліп до пісні вирішили не знімати через пандемію коронавірусу, замість нього випустили лірик-відео.

Трек створено у співпраці з компанією звукозапису Bentley Records, яка базується в Нью-Йорку.