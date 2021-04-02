Про це повідомляється на Facebook-сторінці співачки.
Для Тіни платівка “Красиво” стала восьмим за рахунком альбомом. До нього увійшли 7 нових пісень, включаючи трек “Скандал”, кліп на який за місяць зібрав понад 10 мільйонів переглядів на YouTube.
У новому альбомі співачка змінила жанр і стиль виконання, ставши вольовою в текстах і музиці.
“Це альбом про сміливу дівчину, яка наповнена різною палітрою почуттів в пошуках своєї любові”, – зазначила Кароль.
Альбом був написав в рекордно короткі терміни за півтора місяці в тандемі з Аркадієм Александровим, який також виступив саунд-продюсером нової платівки.
“Більшість музичного матеріалу було створено за допомогою синтезаторів і семплів. Сміливе злиття потрійних бітів драм-машини, багатство електронного звуку в сукупності з впізнаваним вокалом Тіни”, – розповів Александров.
Співачка також додала, що джерелом натхнення для написання альбому служили особисті історії з її життя.
- Раніше українська співачка Оля Полякова назвала Тіну Кароль “відомою плакальницею на похороні”.
- Згодом після скандальної заяви Полякова вибачилася перед Кароль та зазначила, що не натякала на особисту трагедію у сім’ї співачки, пов’язану зі смертю її чоловіка Євгена Огіра. Однак сама Кароль, схоже, не повірила у щирість колеги.