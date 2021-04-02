Сьогодні, 2 квітня на всіх музичних стрімінгових платформах вийшов новий альбом відомої української поп-співачки Тіни Кароль під назвою красиво "Красиво".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці співачки.

Для Тіни платівка “Красиво” стала восьмим за рахунком альбомом. До нього увійшли 7 нових пісень, включаючи трек “Скандал”, кліп на який за місяць зібрав понад 10 мільйонів переглядів на YouTube.

У новому альбомі співачка змінила жанр і стиль виконання, ставши вольовою в текстах і музиці.

“Це альбом про сміливу дівчину, яка наповнена різною палітрою почуттів в пошуках своєї любові”, – зазначила Кароль.

Альбом був написав в рекордно короткі терміни за півтора місяці в тандемі з Аркадієм Александровим, який також виступив саунд-продюсером нової платівки.

“Більшість музичного матеріалу було створено за допомогою синтезаторів і семплів. Сміливе злиття потрійних бітів драм-машини, багатство електронного звуку в сукупності з впізнаваним вокалом Тіни”, – розповів Александров.

Співачка також додала, що джерелом натхнення для написання альбому служили особисті історії з її життя.



