Українська співачка Тіна Кароль анонсувала вихід нового треку, який вона записала разом з американським репером Snoop Dogg та R&B-виконавцем Luca Dayz.

Про це співачка написала в Instagram.

Зірка опублікувала обкладинку нового треку Blow Your Mind, який був записаний нею разом зі Snoop Dogg та R&B-виконавцем Luca Dayz, який також виступив співавтором тексту, продюсером та аранжувальником синглу.

Трек було створено у співпраці з компанією звукозапису Bentley Records, яка базується в Нью-Йорку.

Прем’єра треку, згідно з анонсом, відбудеться 28 серпня на платформі Apple Music.

Luca Dayz опублікував у соцмережі схожий допис, присвячений майбутній прем’єрі.

Він зазначив, що робота над синглом тривала 3 роки та подякував всім, хто причетний до його створення.