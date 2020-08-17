Про це співачка написала в Instagram.
Зірка опублікувала обкладинку нового треку Blow Your Mind, який був записаний нею разом зі Snoop Dogg та R&B-виконавцем Luca Dayz, який також виступив співавтором тексту, продюсером та аранжувальником синглу.
Трек було створено у співпраці з компанією звукозапису Bentley Records, яка базується в Нью-Йорку.
Прем’єра треку, згідно з анонсом, відбудеться 28 серпня на платформі Apple Music.
Luca Dayz опублікував у соцмережі схожий допис, присвячений майбутній прем’єрі.
Він зазначив, що робота над синглом тривала 3 роки та подякував всім, хто причетний до його створення.
- У травні Snoop Dogg випустив кліп на трек I Wanna Go Outside, знятий у періоду карантину.