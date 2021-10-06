Американська співачка, акторка й танцівниця Тіна Тернер продала права на свій музичний каталог, включаючи такі хіти, як The Best і Nutbush City Limits, музичній видавничій компанії BMG.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За умовами угоди BMG також набуває права на ім’я, зображення та фото Тернер для майбутніх спонсорських і торгових угод.

Компанія не розкриває фінансові умови угоди, але джерела в галузі повідомили, що ця цифра складає понад 50 мільйонів доларів.

Тернер зазначила, що впевнена, що її музика “в надійних руках”.

Наразі 81-річна співачка є однією з найбільш впізнаваних і яскравих зірок в історії попмузики.

Вона приєдналася до групи Айка Тернера як бек-вокалістка, коли їй було 18 років. Вже за два роки вона стала зіркою, і дует записав низку хітів. Айк і Тіна одружилися в 1962 році, їх стосунки були бурхливими, і в 70-х вона подала на розлучення.

Сольна кар’єра Тернер швидко затьмарила її партнерство з Айком: вона випустила п’ять платинових альбомів, включаючи Private Dancer 1984 року, який став тричі платиновим у Великій Британії.

За свою кар’єру Тіна отримала 12 премій Ґреммі й увійде в Зал слави рок-н-ролу як сольна виконавиця.