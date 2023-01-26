Про це співачка повідомила у своєму Instagram-акаунті.
Як зазначила Кароль, колекцію одягу випущено. аби зібрати гроші для українських захисниць на фронті.
“Майже пів року ми працювали над колекцією, натхненною українцями – сильними, стильними та вільними створювати одну історію”, – йдеться у дописі співачки.
Тіна Кароль додала, що до колекції увійшли трикотажні костюми, плаття, кардигани, трендові балаклави, джинсова максіспідниця “та багато іншого з принтом із трьох улюблених кожному українцю букв – ЗСУ та лелека орігамі – символ віри і незламності”.
Натомість у коментарях під дописом більшість користувачів розкритикували Тіну Кароль.
Та попри шквал критики, були і ті, хто підтримав співачку.
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