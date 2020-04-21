Про це повідомила пресслужба ради.

Модний марафон розпочнеться 12 червня і буде доступний і для професіоналів індустрії, і для ширшої аудиторії.

Зазначається, що чоловічі та жіночі покази планується об’єднати у “гендерно нейтральну платформу”. Вона буде охоплювати презентації від брендів і дизайнерів, віртуальні шоуруми, подкасти, інтерв’ю та вебінари. Також буде доступна можливість купити одяг з колекцій наступного сезону.

“Нинішня пандемія змушує всіх нас серйозно задуматися, в якому суспільстві ми живемо і про те, як ми хочемо жити та вести бізнес, коли це закінчиться. Ми сподіваємося, що інша сторона цієї кризи буде пов’язана зі стійкістю та креативністю. Створюючи Тиждень моди в новому форматі, ми адаптуємо цифрові інновації, які найбільш повно відповідають нашим сьогоднішнім потребам і стають чимось на зразок глобальної демонстрації майбутнього”, – зазначила глава ради Керолайн Раш.