Про це повідомила пресслужба ради.
Модний марафон розпочнеться 12 червня і буде доступний і для професіоналів індустрії, і для ширшої аудиторії.
Зазначається, що чоловічі та жіночі покази планується об’єднати у “гендерно нейтральну платформу”. Вона буде охоплювати презентації від брендів і дизайнерів, віртуальні шоуруми, подкасти, інтерв’ю та вебінари. Також буде доступна можливість купити одяг з колекцій наступного сезону.
“Нинішня пандемія змушує всіх нас серйозно задуматися, в якому суспільстві ми живемо і про те, як ми хочемо жити та вести бізнес, коли це закінчиться. Ми сподіваємося, що інша сторона цієї кризи буде пов’язана зі стійкістю та креативністю. Створюючи Тиждень моди в новому форматі, ми адаптуємо цифрові інновації, які найбільш повно відповідають нашим сьогоднішнім потребам і стають чимось на зразок глобальної демонстрації майбутнього”, – зазначила глава ради Керолайн Раш.
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On Friday 12th June, @londonfashionweek will relaunch as a digital only platform, open to all and merging womenswear and menswear in light of the current environment, for designers to tell their stories through collections, creative collaborations, podcasts and videos. www.londonfashionweek.co.uk will be accessible to all audiences; embracing the cultural commentary, creativity and humorous spirit for which British Fashion and London are known. Sign up to be notified when the platform launches and experience #LFW as a digital event this June via link in bio.
- Французька федерація високої моди прийняла рішення скасувати Паризький тиждень чоловічої моди й Тиждень високої моди, які були заплановані на літо, через ситуацію з коронавірусом.