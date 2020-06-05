Тиждень моди в Стокгольмі пройде в новому онлайн-форматі

Про це пише Vogue.

У Швеції не було загального карантину, але незважаючи на це модні покази сезону весна-осінь 2020 року скасували з екологічних міркувань, хоча і фінансова складова безумовно грала не останню роль.

Тепер же Шведська модна рада повідомила, що стокгольмський тиждень моди, який відбудеться з 26 по 28 серпня, пройде в новому форматі.

На відміну від шоу-системи, орієнтованої на медіа і покупців, ця платформа призначена для активної взаємодії зі споживачами.

Зазначається, що хоча багато презентації будуть записані заздалегідь, в центральній студії будуть проходити живі заходи, в тому числі інтерв’ю з дизайнерами і різні дискусії про свідому моді.

“Тепер прийшов час дивитися в майбутнє. Тепер прийшов час знову просувати шведську моду, і я думаю, що у нас унікальна позиція. Завдяки чистому сучасному дизайну, довговічності і додатковим цінностям шведська мода дійсно має те, що потрібно в постпандемічному світу”, – зазначила головний секретар модного ради Катаріна Мідбі.