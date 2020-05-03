Анонс фільму телеведуча виклала на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, Тодоренко виявилася в центрі скандалу через свої висловлювання про вину жертв домашнього насильства.
“Друзі! Я вирішила розібратися в проблемі і весь цей тиждень спілкувалася з провідними експертами в області домашнього насильства. Результатом став фільм, який допоможе позбутися від забобонів в цьому питанні і – найголовніше – розповість, що робити, якщо це сталося з вами або з кимось із ваших знайомих. Фільм “А що я зробила, щоб допомогти?” ви можете знайти у мене в шапці профілю. Можливо, в один день варто було втратити титули, контракти, довіру глядачів, щоб почути сотні тисяч голосів, які потребують допомоги. Якщо ви подивитеся цей фільм, значить все було не дарма”, – написала Тодоренко.
Телеведуча тиждень спілкувалася з експертами, які займаються цією проблемою в Росії.
“Кращі адвокати, психологи, правозахисники, які займаються темою домашнього насильства розповіли, що висловлена мною точка зору (про часткову відповідальність жінки, – ред.) Не тільки поширена, але багато хто теж так вважали, поки не зіткнулися з цією темою”, – зазначила Регіна.
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Друзья! Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых. Фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» вы можете найти у меня в шапке профиля. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря.🙏🏻 Ссылка в шапке профиля и сторис! @tineodna_ru @nasiliutochkanet #противдомашнегонасилия #чтосделалаячтобпомочь
- Раніше українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко розповіла, чому не відмовилася від російської премії ТЕФІ, яку отримувала разом з кремлівською пропагандисткою Скабєєвою..
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