Після своїх слів про жертви домашнього насильства українська телеведуча, яка проживає в РФ, Регіна Тодоренко вирішила випустити фільм "А що я зробила, щоб допомогти?", присвячений нелегкій долі тих, кого б'ють.

Анонс фільму телеведуча виклала на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Тодоренко виявилася в центрі скандалу через свої висловлювання про вину жертв домашнього насильства.

“Друзі! Я вирішила розібратися в проблемі і весь цей тиждень спілкувалася з провідними експертами в області домашнього насильства. Результатом став фільм, який допоможе позбутися від забобонів в цьому питанні і – найголовніше – розповість, що робити, якщо це сталося з вами або з кимось із ваших знайомих. Фільм “А що я зробила, щоб допомогти?” ви можете знайти у мене в шапці профілю. Можливо, в один день варто було втратити титули, контракти, довіру глядачів, щоб почути сотні тисяч голосів, які потребують допомоги. Якщо ви подивитеся цей фільм, значить все було не дарма”, – написала Тодоренко.

Телеведуча тиждень спілкувалася з експертами, які займаються цією проблемою в Росії.

“Кращі адвокати, психологи, правозахисники, які займаються темою домашнього насильства розповіли, що висловлена ​​мною точка зору (про часткову відповідальність жінки, – ред.) Не тільки поширена, але багато хто теж так вважали, поки не зіткнулися з цією темою”, – зазначила Регіна.