Голлівудський актор Том Генкс закликав внести зміни до програми з американської історії, розповідаючи школярам більше про прояви расизму в країні.

Про це він написав в колонці для видання The New York Times.

Генкс зауважив на факті того, що американським школярам не розповідають про випадок расової різні в Талсі. Він наголосив, що “білі вчителі та адміністрація шкіл” в США “не звертають увагу на те, що постійно треба змінювати програму з історії, аби зберегти статус-кво, коли “білі” переживатимуть те, що чорні”.

Випадок, про який згадав Генкс, стався в містечку в штаті Оклахома в 1921 році. “Білі” жителі прийшли в район помешкання темношкірих, який називали Блек Уол-стріт. Вони вбили приблизно 300 осіб та знищили чимало будівель. Кілька тисяч темношкірих жителів тоді залишилися без даху над головою.

Президент США Джо Байден відвідав місто з нагоди 100-річчя трагедії. Він виголосив емоційну промову. Тоді були присутні троє осіб, які вижили після трагедії. Президент сказав, що в Талсі була “різня”.

Як відомо, Генкс називає себе “непрофесійним істориком”. Він сказав, що чотири роки вивчав американську історію. При цьому, історія була лише про “білих” та розказана “білими”.

“Більшість книг з історії були про “білих” людей та написані “білими”… Згадувались всього кілька “чорних” — Фредерік Дуглас, Гаррієт Табман, Мартін Лютер Кінг… Вони досягли певних результатів, попри рабство, сегрегацію, інституційну несправедливість в американському соціумі”, – написав Генкс.

Він додав, що за роки вивчення історії США не прочитав жодної сторінки про трагедію в Талсі.

“… Багатьом студентам, як і мені, говорили, що події в Талсі — були трагедією, але не сказали, що такі акти вбивства були буденною справою, часто їх схвалювали на урядовому рівні, рівні медіа, рівні правоохоронців”, – написав актор.

На його думку, коли говориш про системний расизм у США, деякі “білі” люди буквально гніваються й зазначають, що “життя “чорних” стали надто важливими”.