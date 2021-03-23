Соліст британського гурту Radiohead Том Йорк записав ремікс на одну з найвідоміших пісень колективу — "Creep" — для нової колекції бренду Undercover Fall/Winter-21 японського модельєра Джуна Такахаші.

Про це пише портал Hypebeast.

Ремікс вийшов досить готичним – вокал Йорка тягучий і трохи викривлений. Фронтмен Radiohead поєднав низькі та високі синтезатори, а також сповільнив композицію з чотирьох до майже 10 хвилин.

Над колекцією Undercover Fall/Winter-21 Такахаші працював, надихаючись знаменитим аніме Evangelion.

Відео з показу доступне також на сайті Undercover. Ремікс на “Creep” починається на 7 хвилині 30 секунді.

Пісня “Creep” увійшла до дебютного альбому Radiohead “Pablo Honey” (1993) і стала першим великим хітом гурту. Відомо, що і Том Йорк, і колектив швидко втомилися від популярності пісні та недолюблюють її, тому вона рідко потрапляє в сетліст на концертах.