В Мережі опублікували свіжу порцію кадрів зі зйомок майбутнього бойовика "Місія нездійсненна 7" режисера і сценариста Крістофера МакКуоррі.

Фото опубліковані на сайті Just Jared.

Знаменитість помітили і сфотографували біля Колізею в Римі.

Як пізніше з’ясувалося, Том Круз разом з англійською актрисою Хейлі Етвелл брали участь в зйомках фільму “Місія: нездійсненна 7”. Актори їхали на іномарці, позбавленої всіх чотирьох дверей. На даху машини було закріплено знімальне обладнання у вигляді металевої конструкції.

Також на фотографіях можна помітити, що під час зйомок Круз і Етвелл були скуті наручниками.

Фото: Just Jared

Один з акторів, які беруть участь у фільмі, Саймон Пегг, підтвердив, що зйомки “Місія: нездійсненна 7” відновлені. Спочатку будуть зняті всі сцени на відкритому повітрі. Зокрема, тим учасникам знімальної групи і акторам, яким належить працювати в тісному контакті один з одним, необхідно буде переконатися, що вони можуть робити це безпечно.

Фільм “Місія: нездійсненна 7” від режисера Крістофера МакКуоррі повинен вийти в прокат 18 листопада 2021 року.

Актор вже не вперше потрапляє в нештатні ситуації на знімальному майданчику, так як любить сам виконувати трюки і не потребує дублерів і каскадерів.