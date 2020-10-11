Фото опубліковані на сайті Just Jared.
Знаменитість помітили і сфотографували біля Колізею в Римі.
Як пізніше з’ясувалося, Том Круз разом з англійською актрисою Хейлі Етвелл брали участь в зйомках фільму “Місія: нездійсненна 7”. Актори їхали на іномарці, позбавленої всіх чотирьох дверей. На даху машини було закріплено знімальне обладнання у вигляді металевої конструкції.
Також на фотографіях можна помітити, що під час зйомок Круз і Етвелл були скуті наручниками.
Фото: Just Jared
Один з акторів, які беруть участь у фільмі, Саймон Пегг, підтвердив, що зйомки “Місія: нездійсненна 7” відновлені. Спочатку будуть зняті всі сцени на відкритому повітрі. Зокрема, тим учасникам знімальної групи і акторам, яким належить працювати в тісному контакті один з одним, необхідно буде переконатися, що вони можуть робити це безпечно.
Фільм “Місія: нездійсненна 7” від режисера Крістофера МакКуоррі повинен вийти в прокат 18 листопада 2021 року.
Актор вже не вперше потрапляє в нештатні ситуації на знімальному майданчику, так як любить сам виконувати трюки і не потребує дублерів і каскадерів.
- 26 лютого повідомлялось, що зйомки майбутнього американського бойовика Крістофера МакКуоррі “Місія нездійсненна 7” зупинили через коронавірус COVID-19.